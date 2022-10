Le parole pubblicate sul sito: "Nonostante tutti gli sforzi di Meloni per posizionarsi come una fedele atlantista, non ha il pieno controllo"

“Il Parlamento italiano ha eletto come nuovo oratore un ammiratore euroscettico del presidente russo Vladimir Putin, alimentando nuove preoccupazioni sulla direzione della politica estera italiana sotto un nuovo governo di destra”. Lo scrive il Financial Times in un lungo articolo di commento sul suo sito. Il quotidiano definisce Fontana un “conservatore nel sociale e oppositore dell’omosessualità”. “Gli analisti hanno affermato che l’elezione di Fontana a presidente della Camera ‘ricorda il continuo potere e l’influenza dell’ala filorussa della Lega di Salvini, su cui la stabilità del nuovo governo dipenderà'”. “I dubbi sulla capacità e l’impegno del nuovo governo di continuare il percorso seguito da Draghi – che è stato in prima linea nella dura risposta europea all’invasione dell’Ucraina – saranno amplificati dall’elezione di Fontana”, scrive il quotidiano finanziario. “È un segnale molto brutto”, ha affermato Francesco Galietti, fondatore di Policy Sonar, una società di consulenza sul rischio politico con sede a Roma.

“Nonostante tutti gli sforzi di Meloni per posizionarsi come una fedele atlantista, non ha il pieno controllo. Abbiamo la terza figura di alto livello nella gerarchia istituzionale italiana che è un barboncino di Mosca”. La testata ricorda che Fontana aveva salutato la Brexit come “l’inizio di una nuova era” che potrebbe trasformare l’Ue e che ha definito la Russia di Putin una società “modello”, descrivendola come “una luce splendente, anche per noi occidentali”.

