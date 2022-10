Così il capogruppo di Forza Italia alla Camera

(LaPresse) “Centrodestra unito o separato al Colle? Lo stabiliranno i leader per arrivare a una formazione del governo in maniera rapida e veloce”. Così Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera. “Con Fratelli d’Italia incomprensioni superate dai fatti”, spiega poi Barelli a proposito delle discussioni in Senato sull’elezione di Ignazio La Russa alla presidenza di Palazzo Madama.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata