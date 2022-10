Così il deputato di Fratelli d'Italia entrando a Montecitorio

(La Presse) “Berlusconi non ce l’aveva con noi, forse con qualcuno che aveva preso impegni sull’esito di ieri in Senato e non è andata così. Fratelli d’Italia è un partito che mantiene sempre gli impegni, con i cittadini e con gli alleati”. Così Francesco Lollobrigida (FdI), in arrivo a Montecitorio, a proposito delle tensioni per l’elezione di La Russa a presidente del Senato.

