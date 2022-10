Il coordinatore degli azzurri annuncia l'appoggio al candidato leghista, il Terzo Polo scriverà il nome di Richetti

“Forza Italia voterà Lorenzo Fontana come presidente della Camera dei deputati“. Lo scrive su Twitter il coordinatore di FI Antonio Tajani.

Azione-Iv voteranno Richetti presidente

I deputati di Azione-Iv scriveranno il nome di Matteo Richetti sulla scheda, nel corso della quarta votazione per eleggere il presidente della Camera. È quanto si apprende da fonti del partito che sottolineano come i voti totali del gruppo saranno 19, dal momento che Elena Bonetti è in missione a Berlino e Ettore Rosato presiederà la seduta e non parteciperà al voto.

Le valutazioni del Pd

Il Pd voterà Maria Cecilia Guerra presidente della Camera alla quarta votazione. È quanto si apprende dalla riunione dei deputati dem con Enrico Letta. “Il nome di Maria Cecilia Guerra è stato comunicato anche alle altre opposizioni e auspichiamo che possiamo riuscire a trovare una condivisione ampia. Abbiamo comunicato il nome e abbiamo detto loro rifletteteci”. Così la capogruppo Pd Debora Serracchiani intercettata alla Camera.

Il M5s chiude la porta

Il M5S convergerà sul nome di Maria Cecilia Guerra proposto dal Pd per la quarta votazione per eleggere il presidente della Camera? “Noi siamo per la pace, lo sapete“. Così Giuseppe Conte, scherzando, risponde ai cronisti arrivando a Montecitorio per la riunione dei deputati M5S.

