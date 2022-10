Il coordinatore nazionale di Forza Italia: "Il centrodestra dovrà fare il massimo sforzo per tutelare famiglie e imprese"

“Questo governo deve essere politico, perché dopo tanti anni i cittadini hanno avuto la possibilità di scegliere a chi affidare la guida del paese. Può esserci qualche tecnico di area, ma non può essere un governo di tecnici, perché altrimenti non sarebbe cambiato nulla in Italia e invece non è così. Ci sarà qualche tecnico di qualità e di spessore, ma il governo deve essere per forza politico, nel senso più ampio del termine”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, al Tg1 Mattina. E ha aggiunto: “Dobbiamo affrontare una situazione molto complicata, dobbiamo dare il meglio di noi stessi. Gli italiani hanno scelto il centrodestra e al centrodestra toccherà fare il massimo sforzo per ottenere risultati che tutelino famiglie e imprese e che diano un’immagine di grande serietà del nostro paese sul palcoscenico internazionale. Quindi è fondamentale il rapporto con Bruxelles, quello con Washington, ma anche con altre realtà come l’India che rappresentano un baluardo per fermare l’avanzata cinese. L’Italia ha sempre avuto un ruolo importante e in questo momento, con una guerra ai confini dell’Ue, potremmo giocare ancor di più un ruolo di primo piano. Bisogna lavorare tantissimo e avere ministri in grado di svolgere nel modo migliore questo compito”.

