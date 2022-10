Oggi il quarto scrutinio per eleggere la terza carica dello Stato

Dopo le fumate nere, oggi il quarto scrutinio per eleggere il presidente della Camera. In pole Lorenzo Fontana, vice segretario della Lega. “Avremo un nostro candidato per la presidenza”, spiega il leader M5s, Giuseppe Conte, arrivando a Montecitorio per la riunione dei deputati pentastellati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata