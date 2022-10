La presidente di Fratelli d'Italia: "Siamo certi farà bene, con autorevolezza, competenza e imparzialità"

Giorgia Meloni si è congratulata con il neo presidente del Senato Ignazio La Russa. “Siamo orgogliosi che i senatori abbiano eletto un patriota, un servitore dello Stato, un uomo innamorato dell’Italia e che ha sempre anteposto l’interesse nazionale a qualunque cosa. Per Fratelli d’Italia Ignazio è un punto di riferimento insostituibile, un amico, un fratello, un esempio per generazioni di militanti e dirigenti”, ha detto la presidente di Fratelli d’Italia.

“La Russa farà bene con autorevolezza e imparzialità”

“È un politico dall’intelligenza rara e dalla tenacia altrettanto introvabile. Un uomo orgoglioso della sua identità politica ma che ha sempre saputo mettere il senso delle Istituzioni al servizio di tutti gli incarichi che ha ricoperto nella sua carriera. E che siamo certi farà altrettanto bene, con autorevolezza, competenza e imparzialità, alla Presidenza del Senato”.

Il mancato voto di Forza Italia

“Dispiaciuta per il mancato voto di Forza Italia al Senato? Per me quello che contano sono i risultati e mi pare che i risultati dicano con chiarezza che sono intenzionata a dare a questa nazione, se ne avrò occasione, un governo autorevole. Non intendo fermarmi di fronte a questioni che sono secondarie”.

