Il fedelissimo di Meloni ottimista all'arrivo alla Camera: "No criticità su nome Ronzulli"

“Sulle presidenze di Camera e Senato non ci sono problemi, un accordo c’è“. Così il responsabile del programma di Fdi, Giovanbattista Fazzolari, arrivando alla Camera negli uffici del gruppo.

L’incontro tra Meloni, Salvini e Berlusconi, aggunge Fazzolari, “servirà a delineare meglio il quadro perché ovviamente è tutto un gioco a incastri finché uno non ha tutte le caselle in ballo definite, ma non perché ci sono criticità particolari”. “Dell’intero quadro si sta discutendo in modo molto sereno con gli alleati ma non perché ci sono criticità su punti specifici. Però finché il quadro non è complessivamente definitivo è tutto in ballo, come è normale che sia”, conclude chiarendo che anche sul nome di Ronzulli “non ci sono mai state particolari criticità con gli alleati”.

La Russa: “Tutto procede positivamente per coalizione”

Tutto procede positivamente per la coalizione. Io sono ottimista”. Così il senatore di Fdi Ignazio La Russa, arrivando negli uffici del gruppo alla Camera poco dopo la presidente del partito, Giorgia Meloni. Al palazzo dei gruppi sono giunti anche Giovanbattista Fazzolari, Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata