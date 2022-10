Così l'esponente di Fratelli d'Italia

“Giorgetti ministro dell’Economia? Potrebbe fare anche il generale delle Forze armate, tutto potrebbe fare Giorgetti, è un mio amico, non c’è ruolo che non possa svolgere”. Così il senatore di Fdi, Ignazio La Russa, lasciando la sede del partito in via della Scrofa. “Non abbiamo parlato dei presidenti delle Camere – aggiunge -. Abbiamo parlato di quali provvedimenti il governo metterà in campo per primi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata