Il leader Salvini ha incontrato alla Camera Giancarlo Giorgetti, Lorenzo Fontana, il capogruppo Riccardo Molinari ed Edoardo Rixi

Mattinata di lavoro per il segretario della Lega, Matteo Salvini, che alla Camera ha incontrato i vicesegretari Giancarlo Giorgetti e Lorenzo Fontana, il capogruppo Riccardo Molinari ed Edoardo Rixi. “Sul tavolo – si legge in una nota del Carroccio – la nascita del governo e le emergenze del Paese e i temi più cari per la Lega a partire da bollette, cantieri fermi da sbloccare, sicurezza e autonomia regionale”.

“Per la Lega sarebbe motivo di grande soddisfazione e orgoglio occuparsi con un ruolo rilevante anche di Economia e Finanze“. Così fonti del partito. “Donne e uomini del partito di Matteo Salvini hanno già ricoperto prestigiosi incarichi di governo dimostrando il proprio valore in settori strategici come Interno, Infrastrutture, Sviluppo Economico, Politiche Agricole, Transizione Ecologica, Turismo, Persone con Disabilità o Autonomie. È un onore che in queste ore arrivino nuovi e significativi riconoscimenti che testimoniano la centralità e l’affidabilità della Lega”, concludono.

Intanto Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, è arrivato a Roma. Il leader di Forza Italia dopo essere atterrato si è spostato a Villa Grande, la sua residenza romana. Non è escluso, riferiscono fonti qualificate, che si tenga oggi il vertice con Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

