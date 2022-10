Lo scrive su Facebook il leader del M5S

“Pronti a fare la nostra parte” per una manifestazione di piazza per chiedere un negoziato di pace per l’Ucraina. Lo scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte, riportando il passaggio di una sua intervista: “Mi piacerebbe che i cittadini che vivono con preoccupazione la folle escalation militare in corso potessero ritrovarsi a manifestare per la pace. Se questa mobilitazione si concretizzerà, il Movimento 5 Stelle ci sarà, anche senza bandiere”.

