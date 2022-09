Post del presidente grillino: "Non tradiremo mai la fiducia"

Giuseppe Conte torna a parlare e lo fa con un post sul blog del M5s. “Abbiamo compiuto una grande rimonta contro ogni pronostico: i cittadini hanno riconosciuto tutta la forza delle nostre proposte”, ha scritto l’ex premier.

“Con questa sciagurata legge elettorale il centrodestra è maggioranza in Parlamento, ma non nel Paese. La nostra sarà un’opposizione intransigente. Saremo l’avamposto per l’agenda progressista contro le disuguaglianze, a protezione delle famiglie e delle imprese in difficoltà, a difesa dei diritti e dei valori della nostra Costituzione”, spiega ancora il presidente del Movimento 5 Stelle che poi conclude: “Sentiamo tutto il peso della fiducia che ci avete dato, non la tradiremo mai”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata