La leader di FdI addossa colpe ai predecessori, mentre Draghi riunisce cabina di regia

È in corso a palazzo Chigi la cabina di regia sul Pnrr presieduta dal premier Mario Draghi, alla presenza dei ministri e del sottosegretario Roberto Garofoli.

L’affondo di Meloni

“Ereditiamo una situazione difficile: i ritardi del Pnrr sono evidenti e difficili da recuperare e siamo consapevoli che sarà una mancanza che non dipende da noi ma che a noi verrà attribuita anche da chi l’ha determinata”. È quanto avrebbe detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, secondo fonti del partito, nel corso dell’esecutivo nazionale di FdI.

Sui ministri dichiara: “Se il presidente della Repubblica ci conferirà il mandato, il nostro sarà un governo politico, forte e coeso, con un programma chiaro, un mandato popolare e un presidente politico. E che, come chiesto dai cittadini, porterà avanti politiche in discontinuità rispetto a quelle messe in piedi in questi anni dagli esecutivi a trazione Pd. E per farlo intendiamo mettere in piedi il Consiglio dei ministri più autorevole e di alto profilo possibile”.

La reazione di Draghi

Mario Draghi ha detto che “Non ci sono ritardi nell’attuazione del PNRR: se ce ne fossero, la Commissione non verserebbe i soldi”

Sul governo: “Si parte da competenze”

Per la formazione del Governo “si parte dalla competenza e se quella migliore dovesse essere trovata al di fuori degli eletti, a partire da FdI, questo non sarà certo un limite. E questo non cambia la natura fortemente politica del governo perché i governi sono politici quando hanno un mandato popolare, un programma definito, una visione chiara e una guida politica”. È quanto avrebbe detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso dell’esecutivo nazionale di FdI.

