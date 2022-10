Il premier uscente reagisce ai commenti di Giorgia Meloni sui ritardi per il piano

“Grazie al vostro lavoro, oggi possiamo dirci pienamente soddisfatti dei risultati raggiunti. Il PNRR ha un modo molto semplice e trasparente per valutare a che punto è la sua realizzazione: il numero di obiettivi e traguardi raggiunti alla fine di ciascun semestre”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nella sua relazione ai ministri sullo stato di attuazione del Pnrr, nel corso della cabina di regia. “Dal raggiungimento di questi obiettivi, e da nient’altro, dipende il disborso delle risorse europee. Nel primo semestre del 2022, l’Italia ha raggiunto ancora una volta tutti gli obiettivi del PNRR, come ha accertato la Commissione Europea la scorsa settimana. L’Italia potrà ricevere altri 21 miliardi di euro, dopo i 45,9 miliardi ricevuti negli scorsi mesi. Non ci sono ritardi nell’attuazione del PNRR: se ce ne fossero, la Commissione non verserebbe i soldi”, ha aggiunto, dopo che la leader di FdI aveva detto che ci sono “ritardi evidenti” che saranno ereditati dal prossimo governo.

“Il Pnrr è un’occasione unica per il rilancio dell’Italia, per il superamento delle diseguaglianze territoriali, di genere e generazionali che gravano sul Paese. La sua piena attuazione è fondamentale per la nostra credibilità – verso i cittadini e i partner internazionali”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nella sua relazione ai ministri sullo stato di attuazione del Pnrr, nel corso della cabina di regia. “Dobbiamo mantenere gli impegni presi e, per farlo, c’è bisogno del sostegno di tutti. Voglio ringraziare in particolare gli enti territoriali – i Comuni e le Regioni – per il lavoro che svolgono quotidianamente accanto all’amministrazione centrale”, ha aggiunto. “Spetta ovviamente al prossimo governo continuare il lavoro di attuazione, e sono certo che sarà svolto con la stessa forza ed efficacia”.

