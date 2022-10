L'ex presidente del Consiglio in una nota: "È una inaccettabile violazione di uno dei principi fondanti della democrazia: la segretezza del voto"

“È una campagna vergognosa quella che si fa su ciò che uno avrebbe votato. È una inaccettabile violazione di uno dei principi fondanti della democrazia: la segretezza del voto. In ogni caso la notizia per cui avrei votato Movimento 5 Stelle è falsa”. Così in una nota Massimo D’Alema.

