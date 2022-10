La leader di Fdi uscendo dalla Camera dei Deputati

(LaPresse) “Passo le mie giornate a non fare niente e lo faccio solo per far fare tardi a voi”, scherza la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni uscendo dalla Camera dei Deputati dopo una giornata di incontri in vista del nuovo esecutivo.

