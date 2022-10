Il leader di Italia Viva si scaglia contro la presidente di Fratelli d'Italia: "Non sarà in grado di risolvere i problemi"

Sul prossimo governo di centrodestra il leader di Italia Viva Matteo Renzi parte sfiduciato. “Mi auguro per il Paese che la Meloni sia brava, ma penso che non sarà all’altezza”, ha detto l’ex presidente del Consiglio a L’Aria che tira su La7. “Noi non faremo sceneggiate, saremo leali ma durissimi all’opposizione. Spero che non perdano tempo a litigare e possano giurare il prima possibile. Ci faccia vedere cosa sa fare, noi faremo vedere cosa vuol dire fare opposizione nell’interesse degli italiani”, aggiunge Renzi, sottolineando che “è bello che ci sia finalmente una donna” a palazzo Chigi, ma “avrei preferito che non fosse Meloni, perché non credo che sia in grado di risolvere i problemi”.

