Il leader di Iv: "Puntiamo a essere il primo partito alle europee del 2024"

“Noi non staremo mai con Giorgia Meloni, se diventa premier saremo all’opposizione e non saremo mai in una marmellata tra Pd e 5 Stelle. Il nostro disegno è fare quello che ha fatto Macron che ha preso a destra e a sinistra, con un sistema che glielo consentiva perché aveva il ballottaggio ed è andato al governo. Il nostro obiettivo è quello di essere il primo partito alle europee del 2024, ma intanto di fare un bel risultato il più possibile qua”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al comizio di chiusura della campagna elettorale milanese e lombarda del Terzo Polo in Darsena a Milano.

