Il segretario di Azione su Facebook: "Non sappiamo nulla, nemmeno come vuole affrontare le promesse elettorali che ha fatto"

La scelta dei nuovi ministri sta scuotendo tutto l’ambiente politico compreso il leader di Azione Carlo Calenda. Il pioniere del nuovo Terzo polo ha espresso il suo parere in un post su Facebook, rivolgendosi direttamente alla presidente di Fratelli d’Italia. “Giorgia Meloni deve dire rapidamente cosa ha intenzione di fare. Per ora non sta dicendo nulla, salvo che è diventata draghiana”, commenta Calenda. “Non sappiamo né come intende affrontare le mirabolanti promesse elettorali che ha fatto né come vuole affrontare il problema della tenuta dei conti pubblici con lo scostamento di bilancio necessario per tamponare il costo delle bollette”.

