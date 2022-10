Lo ha detto a LaPresse l'ex parlamentare del Carroccio

“Il prossimo 20 ottobre è convocato il consiglio federale della Lega nord che dovrà fissare la data del prossimo congresso. Salvini stavolta non potrà correre perché fa il segretario del suo partito personale. Ovviamente potrà valutare di schierare chi crede di quelli vicini a lui ma di certo si riapre la partita per rilanciare la Lega Nord che è cosa diversa dalla Lega Salvini premier”. Lo dice a LaPresse Gianni Fava, ex parlamentare del Carroccio. “In quella circostanza io sono pronto a rimettermi in gioco come ho fatto 5 anni fa con la consapevolezza che il mondo è cambiato e che stavolta la partita sarà aperta”, assicura, dando appuntamento a sabato 15 ottobre a Biassono (Monza e Brianza) per la manifestazione ‘Per il Nord! Riparte la battaglia’.

