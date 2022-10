Il coordinatore di Forza Italia commenta il toto ministri

“I totoministri impazzano finché non c’è il governo, è naturale, è fisiologico che ci siano girandole di nomi. Ma nomi non ce ne sono. I leader stanno lavorando sui contenuti, sulle cose da fare, sulle priorità. Ci sono decisioni non facili da prendere, la situazione non è semplice. Per questo serve una squadra di governo all’altezza della situazione che possa dare risposta ai cittadini italiani e affrontare tutte le emergenze. Sono convinto che il centrodestra al governo farà bene, si impegnerà molto. Il lavoro dei leader è fondamentale”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine della visita al Villaggio Coldiretti a Milano. Le priorità – ha aggiunto – “sono tante: c’è la guerra alle porte, la decisione di Putin che deve essere respinta con grande fermezza perché il referendum è una farsa, inaccettabile e tutta la comunità internazionale lo ha respinto. C’è una questione energetica da affrontare, c’è un caro bollette, c’è da puntare molto sulla crescita”. A chi gli chiedeva se Silvio Berlusconi avrà un ruolo nel governo, Tajani ha risposto: “Farà quello che gli verrà chiesto”.

“I totoministri impazzano finché non c’è il governo, è naturale, è fisiologico che ci siano girandole di nomi. Ma nomi non ce ne sono. I leader stanno lavorando sui contenuti, sulle cose da fare, sulle priorità. Ci sono decisioni non facili da prendere, la situazione non è semplice. Per questo serve una squadra di governo all’altezza della situazione che possa dare risposta ai cittadini italiani e affrontare tutte le emergenze. Sono convinto che il centrodestra al governo farà bene, si impegnerà molto. Il lavoro dei leader è fondamentale”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine della visita al Villaggio Coldiretti a Milano. Le priorità – ha aggiunto – “sono tante: c’è la guerra alle porte, la decisione di Putin che deve essere respinta con grande fermezza perché il referendum è una farsa, inaccettabile e tutta la comunità internazionale lo ha respinto. C’è una questione energetica da affrontare, c’è un caro bollette, c’è da puntare molto sulla crescita”. A chi gli chiedeva se Silvio Berlusconi avrà un ruolo nel governo, Tajani ha risposto: “Farà quello che gli verrà chiesto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata