Così il coordinatore nazionale a 'Radio Anch'io

“Un governo di alto profilo serve sicuramente perché dobbiamo governare l’Italia in un momento di grande difficoltà, con una pandemia che non si è ancora conclusa, con la guerra ai confini dell’Ue, con i prezzi dell’energia che schizzano in alto. Guardiamo cosa è successo anche con un gasdotto che è stato di fatto sabotato probabilmente dai russi. Insomma serve assolutamente una squadra di governo di alto profilo. E Forza Italia in questa partita vuole giocare un ruolo da protagonista“. Così il coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani, a ‘Radio Anch’io

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata