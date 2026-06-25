Zendaya e Tom Holland, bagno di folla a Parigi per l’uscita di “Spider-Man: Brand New Day”

Tom Holland e Zendaya mercoledì hanno incontrato i fan entusiasti a Parigi in vista dell’uscita del loro prossimo film “Spider-Man: Brand New Day”. L’evento si è svolto nel bel mezzo di un’ondata di caldo che ha colpito la capitale francese e gran parte dell’Europa occidentale. Mentre firmava autografi, Zendaya ha detto a un fan: “Fa davvero caldo!”. A cinque anni dal successo clamoroso di “Spider-Man: No Way Home” nelle sale – che ha incassato oltre 1,9 miliardi di dollari in tutto il mondo grazie anche alla partecipazione dei precedenti Spider-Man Tobey Maguire e Andrew Garfield – il quarto film autonomo dedicato all’Uomo Ragno è uno dei più attesi dell’estate. Il suo trailer ha già battuto ogni record, con oltre 1 miliardo di visualizzazioni nei primi quattro giorni.