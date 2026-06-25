Omicidio Miano, Manfredi: "Emergenza criminale e sociale è sfida non semplice da affrontare"

“Incontrerò i familiari del ragazzo che ha perso la vita in maniera così tragica. Sicuramente San Giovanni e Scampia sono due esempi positivi. Noi dobbiamo estendere questi modelli e continuare a lavorare, anche su altre aree della città, Ponticelli è un altra area complessa su cui stiamo facendo una serie di investimenti che pensiamo possano accelerare nei prossimi mesi. Riuscire a portare sviluppo e anche più servizi è un modo per contrastare questi fenomeni che sono sicuramente dei fenomeni criminali ma sono legati anche a un degrado sociale. Questa è una grande sfida, complessa da affrontare. Noi siamo impegnati su tutte le periferie e cercheremo di avere un piano di intervento diffuso che tocchi tutte le parti della città”. Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, intervistato a margine della cerimonia per le celebrazioni dei 10 anni dell’Apple Academy, presso la sede di San Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.