Il capo dell'Ufficio di presidenza ucraino a colloquio con il presidente del Copasir Urso

Il capo dell’Ufficio di presidenza dell’Ucraina Andriy Yermak ha avuto un colloquio telefonico con Adolfo Urso, presidente del Copasir, in cui ha ribadito le congratulazioni a Fratelli d’Italia per la vittoria, invitando la leader Giorgia Meloni a Kiev. È quanto si legge in una nota diramata dall’ufficio della presidenza ucraina in cui si rinnova la speranza da parte di Kiev “della posizione a sostegno dell’Ucraina dopo la creazione del nuovo governo italiano”. “Saremmo felici se l’Italia diventasse uno dei garanti della sicurezza per l’Ucraina”, ha detto Yermak.

