Il sindaco di Milano a margine dell'inaugurazione del Villaggio Coldiretti a Milano

“Lite Moratti Fontana? La guardiamo con interesse perché è chiaro che potrebbe anche spaccare in parte il campo del centrodestra. E in teoria potrebbe essere anche meglio per un candidato di centrosinistra. Pero’ e’ tutto da capire”. Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione del Villaggio Coldiretti. “È chiaro che più che preoccuparci noi, guardiamo con attenzione – ha sottolineato il sindaco – a quello che succederà perché le elezioni regionali sono dietro l’angolo. È chiaro che il centrosinistra dovrà impegnarsi in tempi brevi e devo ancora capire quanto questi tempi sono compatibili con gli annunci che sta facendo Letta sul percorso verso la segreteria, per avere un rappresentante per le regionali”. “È chiaro che le deleghe assessorili sono deleghe fiduciarie, non elettive e la parola stessa rappresenta il rapporto che ci deve essere, un rapporto di fiducia. Se non c’è, io capisco quello che può voler fare Fontana. Lo dico ovviamente in senso astratto, come funzionamento del meccanismo. Ma non conosco i rapporti tra i due”, ha concluso Sala

