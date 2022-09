L'ex presidente del Senato commenta il successo alla Regionali

“Questa vittoria è una vittoria di tutto il centrodestra, anche i partiti regionali raggiungeranno la soglia del 5%. Ne sono particolarmente felice sia per la stabilità dell’azione legislativa, sia perché ci sarà una maggioranza qualificata e non leggera come qualcuno adombrava, dall’altro lato perché rafforzerà le azioni di governo. Tutti i partiti che mi hanno sostenuto avranno pari dignità a livello legislativo”. Così il candidato alla presidenza della Regione Sicilia del centrodestra Renato Schifani – che va verso la vittoria con il 39, 3% – parlando con i giornalisti all’Hotel delle Palme di Palermo.”Ringrazio la Meloni, Salvini, Cuffaro e tutto il centrodestra – prosegue – per avermi sostenuto. È una vittoria che favorirà il popolo siciliano”, conclude Schifani.

