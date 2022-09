L'ex sindaca di Torino commenta l'esito del voto: "Ora in agenda anche i temi delle attività produttive"

“Ci davano per morti e abbiamo fatto un risultato ottimo, siamo il terzo partito in Italia, primi al Sud, doppia cifra al Nord. Faremo opposizione dura e intransigente ma per quanto riguarda il Nord avremo una grande responsabilità nel ricucire la faglia Nord-Sud e e dovremmo porre i temi del Nord, delle attività produttive sempre più al centro della nostra agenda”. Lo ha detto l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, eletta deputata del Movimento 5 Stelle, commentando il voto.

