La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia: "Serve portare avanti un percorso di continuità con le politiche Draghi"

“Più volte abbiamo avuto modo di dire che Giorgia Meloni premier sarebbe stata una novità nel nostro Paese ma che non era una buona novità per le donne e per le politiche per le pari opportunità”. A dirlo è la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti parlando in conferenza stampa dal comitato del Terzo Polo a Roma. “Ci auguriamo che Giorgia Meloni cambi idea e si assuma la responsabilità di portare avanti un percorso che con il governo Draghi era iniziato e che aveva portato il nostro Paese a livello sia nazionale che europeo finalmente a svoltare sulle pari opportunità”, ha aggiunto Bonetti che ha poi concluso. “Mi auguro che Giorgia Meloni e il suo governo cambino idea rispetto a quel voto inaccettabile contro la parità salariale tra le donne e gli uomini, perché il nostro Paese con la prima Strategia per la parità di genere si è assunto un impegno chiaro che non può essere dismesso da nessun tipo di governo”.

