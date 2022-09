Oltre 50 milioni di italiani chiamati al voto per rinnovare il Parlamento, Mattarella vota a Palermo

Seggi aperti in tutta Italia per le votazioni politiche per il rinnovo del Parlamento. Oltre 50 milioni gli italiani chiamati al voto tra le 7 e le 23 di domenica: tra loro 2.682.094 neo maggiorenni che metteranno piede, per la prima volta, in un seggio elettorale.

Sulla carta sono 50.869.304 gli elettori, di cui 4.741.790 all’estero; dei 46.127.514 elettori in Italia il 51,74% sono donne e il restante 48.26% uomini. Una giornata importante per il Paese su cui pesa l’incognita dell’astensionismo. Le operazioni di voto si concluderanno alle 23. In Sicilia gli elettori voteranno anche per il rinnovo dell’Assemblea Regionale.

Per votare servono un documento di identità e la tessera elettorale, niente obbligo di mascherina ai seggi.

Si vota per eleggere meno parlamentari

Per la prima volta nella storia della Repubblica, per effetto della riforma costituzionale sulla riduzione dei parlamentari, gli italiani eleggeranno 400 deputati (invece di 630) e 200 senatori (invece di 315).

Mattarella ha votato all’istituto Piazzi di Palermo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha votato a Palermo, all’istituto comprensivo Giovanni XXIII-Piazzi, in via Mario Rutelli, al seggio 535. In tanti gli elettori ad accoglierlo all’ingresso dell’istituto.

