Per la prima volta i 18enni voteranno anche per il Senato, fino alle scorse elezioni una prerogativa esclusiva di chi avesse più di 25 anni

Sono oltre 50milioni di italiani chiamati alle urne, domenica 25 settembre, per il rinnovo del Parlamento. Tra di loro 2.682.094 neo maggiorenni che metteranno piede, per la prima volta, in un seggio elettorale.

Per la prima volta i 18enni voteranno anche per il Senato, fino alle scorse elezioni una prerogativa esclusiva di chi avesse più di 25 anni. In questo modo i 2,6 milioni di ‘nuovi’ elettori avranno ancora maggiore voce in capitolo nella formazione della futura maggioranza, dalla quale dovrà nascere un governo con sfide difficili da affrontare, dalla coda della pandemia agli effetti della guerra in Ucraina sulla vita di milioni di italiani, a partire dai costi dell’energia. Carte in tavola cambiate, per i neodiciottenni, dopo la modifica dell’articolo 58 della Costituzione.

Gli elettori sono 50.869.304, di cui 4.741.790 all’estero. Dei 46.127.514 elettori in Italia il 51,74% sono donne e il restante 48.26% uomini.

Dei giovani elettori le donne sono 1.302.170 e gli uomini 1.379.924.

La Lombardia con 7.505.133 elettori è la regione con il maggior numero di aventi diritto al voto, la Valle d’Aosta con un totale di 98.187 elettori quella con il minor numero di votanti.

Il comune di Rocca de’ Giorgi, in provincia di Pavia, con soli 25 elettori (13 uomini e 12 donne) è l’ente con il minor corpo elettorale, mentre Roma con 2.055.382 (di cui 1.096.575 donne e 958.807 uomini) è la città con quello maggiore.

La maggior parte degli elettori italiani all’estero è in Europa: sono 2,6milioni i votanti. A seguire America Meridionale, America Settentrionale e Centrale e Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Studenti, lavoratori, ma anche disabili e ammalati che stanno seguendo particolari percorsi di cura. Sono quasi 5 milioni (4,9) i cittadini italiani che vivono in un luogo diverso dal Comune di residenza. Oltre il 10% degli aventi diritto al voto in Italia. Di questi gli elettori che per rientrare al luogo di residenza impiegherebbero oltre 4 ore (tra andata e ritorno) attraverso la rete stradale sono 1,9 milioni, pari al 4% degli aventi diritto. Mentre un ulteriore 1% viene stimato come assente dal luogo di residenza per motivi di turismo ed escursionismo. Come alle scorse tornate, per loro votare alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 per il rinnovo di Camera dei Deputati e Senato sarà più complicato, nonostante una serie di agevolazioni concesse in occasione del weekend elettorale. Tanto che è stata coniata un’espressionione che calza perfettamente sul loro profilo: “astensionismo involontario” o, come lo ha definito il ‘Libro bianco sull’astensionismo’ voluto dal ministro per i Rapporti con il Parlamento D’Incà (il rapporto ‘Per la partecipazione dei cittadini – come ridurre l’astensionismo e agevolare il voto’ pubblicato il 14 aprile 2022), “astensionismo apparente” che pesa in particolare intorno al 10% nei piccoli Comuni sotto i 15mila abitanti (anche per le difficoltà ad essere raggiunti) e nel Mezzogiorno. Chi si è trasferito di recente da una città all’altra, spostando la residenza non dovrebbe avere problemi: bastano 45 giorni affinché gli Uffici elettorali aggiornino automaticamente le liste degli elettori. Per tutti gli altri la faccenda si complica: le varie proposte di legge, incluse quelle presentate nell’ultima legislatura, per far votare per corrispondenza o negli uffici delle Prefetture della città di domicilio si sono arenate lungo gli iter legislativi, mentre il voto digitale è stato bloccato su suggerimento della nuova Agenzia Italiana per la Cybersicurezza a causa dei timori di influenze esterne e le tensioni internazionali.

LE AGEVOLAZIONI

Per tutto il weekend elettorale sono disponibili una serie di agevolazioni per chi rientra nel Comune di residenza: ITA Airways prevede sconti sul biglietto aereo di andata e ritorno al 50% per voli nazionali e 40% per internazionali con esclusione dei voli operati da vettori partner (codeshare) e della Sardegna. C’è da compilare il form di booking presente nella pagina dedicata, oppure attraverso il call center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti. Al momento del check-in e dell’imbarco, al passeggero verrà semplicemente chiesto di esibire la propria tessera elettorale. Trenitalia, Italo e Trenord applicheranno, come da convenzioni stipulate con il Viminale, agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari in favore dei cittadini italiani residenti in Italia o all’estero che si rechino nella località di iscrizione elettorale (o località limitrofe) per esercitarvi il diritto di voto con viaggi effettuati fra andata e ritorno tra il 16 di settembre e il 5 ottobre. Le riduzioni arrivano fino al 70%. Il ministero delle Infrastrutture ha dato mandato alle principali compagnie di navigazione di applicare tariffe agevolate con riduzioni fino al 60%. Sulle autostrade è prevista la gratuità-esenzione del pedaggio su tutta la rete nazionale delle Società concessionarie associate per i soli elettori italiani residenti all’estero, sia per il viaggio di raggiungimento del seggio elettorale che per quello di ritorno, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo ‘aperto’.

I CASI PARTICOLARI: FORZE DELL’ORDINE, INFERMI, MARINAI

Un caso particolare è rappresentato dai membri delle forze dell’ordine e armate e dai cosiddetti ‘naviganti’ (marittimi e aviatori) “fuori residenza per motivi di imbarco”, si legge nel Dossier del ministero dell’Interno per le Politiche 2022. Questiultimi sono ammessi a votare nel Comune dove si trovano attraverso la presentazione di un certificato emesso da comandanti di porti, aeroporti. Attraverso specifiche procedure è possibile il voto domiciliare per gli affetti da infermità impossibilitati ad allontanarsi da casa o anche in isolamento causa Covid-19 o altre patologie.

