Il leader di Italia Viva nel corso di un'iniziativa elettorale a Firenze

“A Ursula von der Leyen con grande rispetto diciamo che non ci attendiamo che dia giudizi sul libero gioco democratico degli italiani. Sappia rispettare il suo ruolo e aiuti a fare dell’Ue quell’Ue che vogliamo dove il presidente della Commissione viene eletto direttamente dai cittadini. Portiamo più democrazia in Europa. No a una grande tribuna delle democrazie che decide chi è buono e chi è cattivo”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, oggi a Fiesole (Firenze), nel corso dell’ultima iniziativa in Toscana prima della chiusura della campagna elettorale a Roma, insieme al segretario di Azione Carlo Calenda.

