L'appello del segretario del Pd agli avversari politici

“Io penso che tutti i partiti debbano essere chiari nel dire che dobbiamo rifiutare questo ricatto di Putin. L’appello che faccio a tutti i leader è quello di dire che siamo insieme contro questo ricatto che strangola la nostra economia”. Così il segretario Pd, Enrico Letta, intervenendo a Rtl 102.5.

Draghi può essere punto di riferimento fondamentale per futuro

In merito alle imminenti elezioni il leader dem è tornato a parlare anche della figura di Mario Draghi e dei suoi lasciti per il prossimo governo. “Ha guidato l’Italia bene. Ha lasciato nel discorso finale una serie di indicazioni importanti, il salario minimo, la lotta al lavoro precario che sono temi principali anche della nostra campagna. Draghi è stato parte fondamentale del nostro lavoro, io ho ascoltato quello che ha detto circa la sua indisponibilità a restare, ma quello che lui ha rappresentato credo possa costituire un punto di riferimento fondamentale per il futuro”.

“Convinto che domenica andrà molto bene”

Sul risultato di domenica Letta si è detto ottimista. “In caso di sconfitta sarebbe disposto a rivedere il suo ruolo di segretario Pd? “Io punto ad avere un ben alto risultato, vedo le piazze e la mobilitazione dei sindaci e sono convinto che domenica andra molto bene. Ho la testa fino a domenica

