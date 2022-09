Il capo del Cremlino richiama le riserve: "Firmato il decreto". Il discorso era stato rinviato di alcune ore

Vladimir Putin parla al suo popolo con un discorso trasmesso sulla tv russa. “La decisione dell’operazione militare speciale è stata inevitabile”, ha dichiarato il capo del Cremlino parlando del conflitto ucraino e l‘obiettivo “resta la liberazione dei territori del Donbass“. Nel suo discorso alla nazione trasmesso in tv, in cui ha annunciato la mobilitazione parziale, Putin ha anche accusato l’Occidente di “ricatto nucleare”. “Alcune figure eminenti della Nato hanno parlato della possibilità di usare contro la Russia armi di distruzione di massa, cioè armi nucleari. A chi fa dichiarazioni di questo tipo sulla Russia, voglio ricordare che anche il nostro Paese dispone di armi nucleari”, ha detto Putin. Il ministro della Difesa russo Shoigu ha precisato che saranno 300mila i riservisti che verranno richiamati: “Oggi – ha poi dichiarato l’esponente del governo di Mosca – siamo in guerra non tanto con l’Ucraina, con l’esercito ucraino, quanto con l’intero Occidente“.

Putin: “Occidente vuole distruggere la Russia”

“L’obiettivo dell’Occidente è doi indebolire, dividere e infine distruggere il nostro Paese. Dicono aprtamente che nel 1991 sono stati in grado di spaccare l’Unione Sovietica e ora è giunto il momento per la Russia stessa, che dovrebbe disintegrarsi in molte regioni”. È l’accusa lanciata dal presidente russo, Vladimir Putin, nel discorso alla nazione trasmesso in tv in cui ha annunciato la mobilitazione parziale in relazione alla guerra in Ucraina, che continua a chiamare operazione militare speciale.

Putin: “Ogni mezzo a disposizione se integrità Russia minacciata”

Putin ha poi avvertito: “Se l’integrità territoriale del nostro Paese viene minacciata, per proteggere la Russia e il nostro popolo useremo certamente tutti i mezzi che sono a nostra disposizione”. “Non è un bluff”, ha aggiunto.

Putin annuncia la mobilitazione parziale: “La leva riguarderà le riserve”

“Per la difesa del nostro popolo, della sovranità della Russia e dell’integrità territoriale”, “appoggio la decisione del ministero Difesa e dello Stato maggiore di introdurre la mobilitazione parziale“. Putin ha spiegato che “la leva riguarderà solo cittadini che al momento sono parte delle riserve, cioè coloro che hanno svolto il servizio militare nelle forze armate, che hanno già esperienza e formazione”, ma ha precisato che “i chiamati, prima di partire per il fronte, avranno un’ulteriore formazione e ulteriore addestramento”. “Il decreto è già stato firmato e verranno informati per iscritto Duma e Consiglio nazionale”, ha proseguito Putin, sottolineando che le “iniziative” in applicazione del decreto per la mobilitazione cominceranno “da oggi”.

Putin: “Russia appoggia referendum”

“Non possiamo né abbiamo il diritto morale di abbandonare le persone a noi vicine, non possiamo non rispondere alla loro sincera aspirazione a decidere”, “il Donbass e le amministrazioni di Zaporizhzhia e Kherson hanno deciso di indire dei referendum sul futuro del loro destino e hanno richiesto il sostegno della Russia”, “hanno il sostegno” di Mosca e “faremo di tutto per garantire uno svolgimento tranquillo dei referendum”. Lo ha detto il , Vladimir Putin, in un atteso discorso alla nazione giunto all’indomani della convocazione di referendum in quattro regioni occupate nell’est e nel sud dell’Ucraina, per la loro annessione alla Russia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata