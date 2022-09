Giuseppe Conte, foto dall'archivio: LaPresse

Il leader del M5S a Radio24: "Informazioni da maneggiare con cautela"

“Il Movimento 5 Stelle agisce in maniera trasparente e non c’è possibilità che possa essere coinvolto”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, a Radio 24 rispondendo a una domanda sul rapporto dell’Intelligence Usa sui presunti fondi russi a partiti stranieri. “Non ho elementi – aggiunge – per dire come nascono queste affermazioni, mi preoccupa che le forze politiche ne approfittino per inquinare la campagna elettorale. Sono da maneggiare con molta cautela”. E rimarca: “Se ci sono elementi seri è un conto” altrimenti “fare una campagna elettorale a colpi di allusioni, lo trovo grave”.

