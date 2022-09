Il leader della Lega sul rapporto degli 007 Usa: "Mai presi rubli o dollari. Intervento Copasir? Facciano come credono"

Il rapporto degli 007 Usa sulle ingerenze russe? “Mai chiesti e mai presi rubli, dollari o dinari dalla Russia, l’unica cosa che portai da Mosca furono Masha e Orso. Strano che ogni volta a 10 giorni dal voto arrivano queste fake news. Altro paio di maniche è tifare per la pace e non perché mi pagano per farlo. Se qualcuno ha preso dei soldi, lo dica. La Russia può aver anche pagato tre quarti dei partiti italiani, che ne so io. Se fai una denuncia dici chi, che cosa e come. Mi sembra che qualcuno a sinistra lo usi per non parlare di italiani e di bollette. Sono la priorità, non la Russia e la Finlandia”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5.

Deve intervenire il Copasir sul rapporto degli 007 Usa a proposito delle ingerenze russe? “Facciano quello che credono. Approfondiscano e chiedano, non ho mai chiesto un dollaro o un rublo a Mosca”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5.

