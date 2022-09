Secondo un rapporto dell'intelligence americana sarebbero coinvolti una ventina di Paesi. Il presidente Copasir Urso: "Se ci sono state ingerenze agiremo"

La Russia dal 2014 ha impiegato oltre 300 milioni di dollari per tentare di influenzare gli esponenti politici e altri funzionari di oltre una ventina di Paesi. E’ quanto sostiene il dipartimento di Stato Usa, in un documento diffuso martedì.

Il segretario di Stato, Antony Blinken, che ha firmato il documento, fa riferimento a un nuovo rapporto dell’intelligence sulle operazioni segrete russe che puntano a sostenere i partiti politici favorevoli a Mosca. Il documento diffuso dal dipartimento di Stato non fa riferimento a soggetti specifici, ma riferisce che al riguardo gli Usa stanno fornendo informazioni classificate a una serie di Paesi selezionati.

Salvini: “Soldi da Russia? Ogni volta fake news a 10 giorni dal voto”

Il rapporto degli 007 Usa sulle ingerenze russe? “Mai chiesti e mai presi rubli, dollari o dinari dalla Russia, l’unica cosa che portai da Mosca furono Masha e Orso. Strano che ogni volta a 10 giorni dal voto arrivano queste fake news. Altro paio di maniche è tifare per la pace e non perché mi pagano per farlo. Se qualcuno ha preso dei soldi, lo dica. La Russia può aver anche pagato tre quarti dei partiti italiani, che ne so io. Se fai una denuncia dici chi, che cosa e come. Mi sembra che qualcuno a sinistra lo usi per non parlare di italiani e di bollette. Sono la priorità, non la Russia e la Finlandia”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5.

Meloni: “Lega finanziata da Mosca? Non emergerà”

La leader di FdI Giorgia Meloni, ospite a ‘Radio24’, ha parlato di eventuali finanziamenti da parte di Mosca alla Lega e ha detto che “non sarà necessario” prendere le distanze dal partito di Matteo Salvini, perchè si dice “certa” che non emergeranno prove di finanziamenti del Cremlino al Carroccio. “Credo che non succederà. Sono mesi che se ne parla, ma non è emerso nulla”, ha detto Meloni.

Letta: “Il governo faccia chiarezza”

La #Russia ha pagato partiti e politici in Europa? Sarebbe di una gravità inaudita. Il Governo faccia chiarezza. E si convochi subito il Copasir. Prima del voto gli italiani devono sapere nomi, importi e tempi di questi finanziamenti”. Così su twitter Enrico Letta ribadisce quanto affermato a Cartabianca

Prima del #25settembre gli elettori italiani hanno diritto di sapere se qualcuno tra i partiti che troveranno sulla scheda elettorale è stato finanziato da #Putin. #CartaBianca — Enrico Letta (@EnricoLetta) September 13, 2022

Urso: “Se ci sono state ingerenze russe in Italia agiremo”

“Come presidente del Copasir non oposso esprimermi, non devo esprimermi”. Così il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Adolfo Urso, in visita a Washington, risponde a una domanda di LaPresse sulle possibili conseguenze in Italia di quanto rivelato dal dipartimento di Stato usa, riguardo a finanziamenti russi a partiti e candidati politici stranieri in una ventina di Paesi.

“Vedremo nelle prossime ore – aggiunge – soltanto a fronte di documenti, laddove ci siano indicazioni specifiche di ingerenze russe in Italia, agiremo come Copasir”, assicura Urso, sottolineando che il Comitato è in piena attività, “proprio in occasione della campagna elettorale”. Il presidente del Copasir, che da Washington ha partecipato a un webinar con i candidatid el centrodestra per il Nordamerica Vincenzo Arcobelli e Andrea Di Giuseppe, invita quindi a un “atto di responsabilità” e a non abbandonarsi a “campagne di denigrazione e delegittimazione”, che “farebbero il gioco di Russia e Cina”.

