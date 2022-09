La leader di Fratelli d'Italia commenta il rapporto Usa sui presunti finanziamenti di Mosca all'estero

“Sono tutte verificabili le nostre forme di finanziamento. Sono certa che Fratelli d’Italia non prende soldi dagli stranieri“. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite di ‘Radio24’. Meloni si è detta pronta a querelare la Repubblica e l’ex ambasciatore Usa alla Nato, Kurt Volker, inviato speciale per l’Ucraina con il presidente Donald Trump, che in un’intervista al quotidiano ha parlato di eventuali fondi di Mosca al partito di Meloni.

Meloni: “Lega finanziata da Mosca? Non emergerà”

La leader di FdI Giorgia Meloni, ospite a ‘Radio24’, ha parlato di eventuali finanziamenti da parte di Mosca alla Lega e ha detto che “non sarà necessario” prendere le distanze dal partito di Matteo Salvini, perchè si dice “certa” che non emergeranno prove di finanziamenti del Cremlino al Carroccio. “Credo che non succederà. Sono mesi che se ne parla, ma non è emerso nulla”, ha detto Meloni.

