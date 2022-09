La ministra per gli Affari regionali e le Autonomie: "Terzo Polo nato il 20 luglio"

(LaPresse) “Il Terzo Polo è nato il 20 luglio, quando forze politiche come la Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle hanno deciso di far cadere il Governo. L’area moderata credo che si sia schiantata in quel momento, la destra è diventata una destra sovranista e populista, il baricentro si è spostato verso Meloni e Salvini, si parlava anche di una federazione tra Lega e Forza Italia a significare che oggi la coalizione è di destra-centro, non è più un centrodestra. La scelta di far cadere Draghi è l’epilogo di questo posizionamento”. Così la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Maria Stella Gelmini parlando con i cronisti a margine di un appuntamento elettorale di Azione a Milano.

