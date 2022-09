Il presidente della Campania: "È l'unico obiettivo da perseguire per il Sud, garantire lavoro ai primi 300mila giovani"

“È stato assunto come obiettivo nazionale quello che secondo me è l’unico da perseguire per il Sud, cioè dare lavoro a 300mila giovani nella pubblica amministrazione. Negli ultimi 15 anni sono andati via dal Sud un milione di giovani, soprattutto diplomati e laureati. Quindi l’obiettivo principale da proporsi, al di la di tutte le chiacchiere da campagna elettorale, è quello di garantire un obiettivo di vita ai primi 300mila giovani. Qui non c’è il personale, fra poco, neanche per tenere aperti gli ospedali. Ho sentito dire a Calenda che questa non è la strada, questa è la prima strada da seguire”. Queste le parole di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, a margine della presentazione del decreto aiuti per famiglie e imprese promulgato dalla Regione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata