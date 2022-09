Secondo il leader M5S per superare la crisi occorre lavorare a livello europeo

Sull’ipotesi di uno scostamento di bilancio per fronteggiare il caro bollette, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha affermato: “Io ne ho fatti cinque. Le ricette dell’austerità buttano più giù il Paese. Se tu strozzi la crescita economica con l’idea di tenere i conti in ordine, il Paese non cresce e la recessione dura 20 anni. L’obiettivo non è fare debito, ma noi in piena pandemia abbiamo erogato 130 miliardi, lasciando lo spread a 100 ed è stato fatto un balzo incredibile”. Queste le dichiarazioni di questa mattina a Rai Isoradio. L’ex premier ha aggiunto: “Chi propugna come Calenda l’agenda Draghi adesso scopre lo scostamento di bilancio. Farlo a pochi giorni dal voto non ha molto senso”.

La strada per superare la crisi, ha affermato, è continuare a insistere con l’Europa: “Noi abbiamo detto subito che non si può continuare a fare manovre su manovre che poi tra l’altro non sono state fatte. Non si può svuotare il mare con i secchielli, i nostri partner europei vanno messi spalle al muro. Da mesi parliamo di un Recovery fund per l’energia, le altre forze politiche sono state sbugiardate dal Fondo monetario internazionale che ha parlato dell’Energy recovery fund. Perché non ci hanno ascoltato prima? Adesso dobbiamo comunque insistere in Europa e intervenire anche sul piano interno con una vera tassazione sugli extraprofitti”

