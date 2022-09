Il presidente di Forza Italia: "Garantiremo il carattere europeista del governo"

“Mai più l’Italia dovrà trovarsi in queste condizioni che sono una precisa responsabilità della sinistra. Il governo di Enrico Letta nel 2014 ha portato la dipendenza dal gas russo al 45%. La sinistra ha bloccato i rigassificatori, i termovalorizzatori e il nucleare pulito. Il governo Draghi deve congelare gli aumenti delle bollette possibilmente evitando scostamenti di bilancio prima delle elezioni. La tempesta perfetta va fermata subito”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, questa mattina ai microfoni di Rtl 102.5. Ha aggiunto: “Io penso che ci siano molti modi per fare quello che si deve fare evitando lo scostamento di bilancio. Non possiamo lasciare le famiglie e le imprese ad arrangiarsi da sole”.

Sullo scenario politico che scaturirà dai risultati delle elezioni del 25 settembre ha dichiarato: “È del tutto impossibile che il centrodestra non abbia i numeri parlamentari per governare. Il nostro governo cercherà di avere un buon rapporto con l’opposizione”. E cercato di allontanare eventuali timori dell’Europa per un governo di centrodestra: “L’Europa è sicura che noi di FI garantiremmo il carattere europeista e il rispetto degli equilibri di bilancio”.

