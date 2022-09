(LaPresse) Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha parlato del caro energia e delle possibili problmatiche connesse. “In questo momento è in corso in Regione un incontro tra l’assessore alla Casa e tutti i presidenti delle Atc del Piemonte perché questo è un tema che si riverbera direttamente anche su tutte le case regionali”, ha detto il governatore piemontese che ha poi specificato: “Abbiamo già una media di insoluti sulle Atc del Piemonte del 25-30%, molti di questi sono insoluti incolpevoli. Però il nostro timore è che con l’aumento dei costi questa situazione deflagri anche nel settore dell’edilizia agevolata e delle nostre case Atc del Piemonte”. Cirio, che ha parlato a margine dell’inaugurazione dell’anno scolastico, ha spiegato che “è un tema che non ha confini, che tu parli di una casa, di una scuola o di un ospedale. Noi stiamo mettendo in campo tutto ciò che possiamo fare a livello comunale con la città di Torino e il sindaco Lo Russo e a livello regionale con il nostro governo. Tutto ciò che è nelle nostre possibilità concrete, lo facciamo, non attendiamo che ci vengono a risolvere i problemi”. “Ci sono problemi come questi per i quali lo Stato deve interveniree , mi permetto di dire, l’Europa deve intervenire, avrebbe già dovuto farlo prima”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata