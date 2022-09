Il segretario del Pd: "Su energia trovare soluzione nazionale entro una settimana"

“Io sarò giovedì in aula alla Camera per votare il dl aiuti”. Così Enrico Letta, segretario del Pd, durante una conferenza stampa a Bari. “Tutti a chiedere a Draghi di fare miracoli, anche Salvini e Berlusconi che lo hanno fatto cadere in modo irresponsabile”, aggiunge.

“Non può passare un’altra settimana senza che la vicenda bollette e caro energia trovi una soluzione nazionale in attesa di quella europea. E credo che questo tema di soluzione nazionale e rapida sia la priortà del nostro paese”. Così Enrico Letta, segretario del Pd, durante una conferenza stampa a Bari.

“Vogliamo che la pubblica amministrazione ringiovanisca, Per noi il piano di assunzione vale 300mila nuovi assunti nei prossimi due anni ed è legato esclusivamente a far funzionare i soldi dei Pnrr. Se noi avremmo una Pa che non funziona il pnrr sarà inutile”. Così Enrico Letta, segretario del Pd, durante una conferenza stampa a Bari parlando della Carta di Taranto.

