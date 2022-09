Il leader M5S: "Stanno saltando almeno 30-40mila aziende"

“Gli italiani non sono sciocchi, stiamo parlando di una falsità vergognosa. Parliamo di un decreto legge che entra in vigore quando entra in gazzetta ufficiale ed è già operativo. La conversione va fatta entro sessanta giorni e c’è e il tempo per farlo. Il punto però è che non si capisce come tutte le forze politiche rimangano insensibili ad un problema che non è di Giuseppe Conte ma di sistema. Oggi stanno saltando almeno 30-40mila aziende con oltre 49 mila addetti questo perchè è incagliata la cessione dei crediti per tutti gli interventi fatti da questo governo pregiudizialmente contrario al superbonus. Lo Stato ha l’obbligo morale di dare una risposta”. Lo ha detto Giuseppe Conte dopo l’intervento nella sede di Confcommercio a Roma. “Oggi le forze politiche che si mascherano dietro questa falsità adottano un atteggiamento vergognoso. Abbiamo presentato un emendamento che tutte le forze politiche possono votare martedì se hanno a cuore il destino di tutte le aziende e gli addetti della filiera. Oggi noi stiamo ancora con un segno positivo del Pil solo grazie al settore delle costruzioni. E’ vergognoso girare la testa dall’altra parte”, ha aggiunto Conte.

