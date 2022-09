Il vicepresidente di Forza Italia: "Serve aiuto dello Stato a famiglie e imprese"

(LaPresse) “Noi diciamo che deve esserci un aiuto da parte dello Stato a famiglie e imprese che stanno vivendo un momento di difficoltà a causa dell’aumento del prezzo del gas”. Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, prima di partecipare all’incontro con Confesercenti a Roma. “Il primo livello è quello europeo, con il tetto al prezzo del gas, il secondo è quello nazionale e bisogna cercare prima nelle pieghe del bilancio oppure bisogna trovare un’altra soluzione come lo scostamento che può dare vita ad un fondo con i soldi dello Stato o degli investitori. Oppure si può dare vita ad un recovery fund europeo per aiutare famiglie e imprese di tutta Europa”, ha continuato Tajani che poi ha aggiunto: “Fermare la campagna elettorale per discutere di energia? Siamo disposti ad affrontare tutti i temi ma non c’è bisogno di bloccare l’Italia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata