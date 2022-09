Il segretario dem: "Imprese e famiglie non possono andare avanti così"

“La principale preoccupazione sono i costi dell’energia. Imprese e famiglie non possono andare avanti così”. Lo ha affermato il segretario Enrico Letta ai giornalisti. “Bisogna fermare le prossime bollette attraverso un intervento europeo e nazionale di tetto alle bollette e di disaccoppiamento tra produzione via gas e produzione via rinnovabili”, ha continuato il segretario dem. “Però bisogna intervenire sulle bollette che sono già arrivate perché le imprese e le famiglie non possono pagare quelle cifre”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata