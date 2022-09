Così il ministro della Pubblica Amministrazione nel suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio

(LaPresse) “Non mi presento alle elezioni? Ho preferito continuare a far questo mestiere per due mesi e poi magari tornare a fare il professore”. Così Renato Brunetta nel suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio. “E’ stata una decisione non facile, dolorosa”, ha continuato il ministro della Pubblica Amministrazione, visibilmente commosso. “Queste decisioni penso siano foriere di cose buone”. Poi sulle elezioni: “Sono il momento della verità per un Paese. E’ momenti di verità sono quelli di prendere delle decisioni rispetto alla propria vita, al proprio futuro”.

