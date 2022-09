Il governatore del Lazio: "Serve subito il tetto alle bollette"

(LaPresse) “Siamo in questa condizione drammatica di eccessiva dipendenza dalla Russia figlia di anni di politica estera che ha confuso Putin per un simpaticone. Non si può andare avanti così e bene l’Europa che finalmente si è unita” ha detto il governatore del Lazio Nicola Zingaretti al gazebo del Partito democratico di Piazza Bologna a Roma. “Serve subito il tetto alle bollette, il raddoppio del credito di imposta per le imprese e anche un contratto sociale per i redditi” ha aggiunto l’ex segretario Pd.

