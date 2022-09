Il ministro degli Esteri: "Salvini contrario al tetto? Vuole favorire Putin"

(LaPresse) La situazione attuale in relazione al caro energia, è “insostenibile” per il leader di Impegno Civico Luigi Di Maio, oggi a Napoli per un appuntamento elettorale ai Quartieri Spagnoli. “Ciò che stiamo proponendo, sia in ambito del governo che del nuovo parlamento, è che si faccia un decreto taglia bollette – ha detto – che consenta da qui a dicembre di pagare l’80% di queste bollette, cioè riportarle sostanzialmente quasi al prezzo precedente alla crisi. In attesa di raggiungere l’obiettivo del tetto massimo al prezzo del gas in Europa, da qui alla fine dell’anno, lo Stato deve intervenire. Non possiamo chiedere a commercianti e imprenditori di aspettare con bollette del genere”. Di Maio riserva una stoccata anche a Matteo Salvini: “Dispiace che non siano tutti d’accordo sul tetto massimo al prezzo del gas. Non si è capito perché Salvini voglia favorire Putin, è assurdo. Vuol dire che tutti questi soldi li stiamo dando sostanzialmente a Putin, è una follia” ha concluso.

